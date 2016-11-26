Samsung Galaxy S8 avrà due assistenti vocali?

Andiamo a chiudere in maniera definitiva anche questa settimana: la quarta, di fatto, del mese di novembre. Quando siamo ancora nel pieno degli effetti del Black Friday, che anche qui da noi, in Italia, ci sta regalando tutta una serie di offerte e di promozioni estremamente convenienti su vari device e smartphone prodotti dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, torniamo a parlarvi del Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è senza ombra di dubbio uno degli smartphone più attesi in assoluto. Il dispositivo, infatti, non soltanto sarà il successore del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, due apparecchi che fin qui si sono splendidamente comportati, ma avrà anche l’arduo compito di risollevare l’immagine del gigante coreano, crollato dopo la clamorosa debacle del Samsung Galaxy Note 7. Normale, dunque, quando siamo quasi agli inizi del mese di dicembre, che continuino a giungerci interessanti rumors e indiscrezioni circa lo smartphone di ottava generazione. Fra le voci di corridoio più interessanti dell’ultim’ora, troviamo quella secondo la quale, tale device, sarebbe praticamente dotato addirittura di due assistenti vocali. Di uno di essi vi avevamo già parlato in tempi non sospetti: si tratta di Bixby, che idealmente avrebbe dovuto svolgere un ruolo analogo a quello che Siri ricopre negli iPhone. L’altro, il cui nome è stato registrato solo di recente, sarebbe Kestra. Ecco, ufficialmente, la sua descrizione in lingua inglese: Computer software for enabling hands-free use of a mobile phone through voice recognition. Che, tradotto, sarebbe più o meno: Software per permettere l’utilizzo di un telefono mobile senza mani, tramite il riconoscimento vocale. Insomma, rimane ancora tutto da capire. Pare, tuttavia, che grazie ai due comandi vocali di cui vi abbiamo parlato poc’anzi, sarà possibile addirittura effettuare degli acquisti tramite il proprio Samsung Galaxy S8. Al momento purtroppo non abbiamo altre notizie in merito, ma quando ne sapremo di più non mancheremo di tenervi informati.