Ci saranno Galaxy S8 maschili e femminili?

Andiamo dunque ad aprire anche questa settimana, che, di fatto, concluderà il mese di novembre per proiettarci, invece, in quello di dicembre. Un periodo particolarmente interessante, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Abbiamo infatti avuto modo di approfittare di numerose offerte e promozioni in vista del Black Friday (e ricordiamo che oggi, essendo, di fatto, la giornata del Cyber Monday, ci saranno altre offerte importanti), ma soprattutto ci avviciniamo a passi spediti verso il nuovo smartphone di top gamma della grande compagnia asiatica, il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è un po’ il grande protagonista degli ultimi giorni, in quanto è al centro di numerose indiscrezioni e voci di corridoio sicuramente interessanti. L’ultima, poi, avrebbe quasi del clamoroso, in quanto differenzierebbe i vari dispositivi tra maschili e femminili. Ci spieghiamo meglio: qualche giorno fa, infatti, vi avevamo anticipato che il Samsung Galaxy S8 avrebbe potuto usufruire di due differenti assistenti vocali, Bixby e Kestra. Se, tuttavia, fino a qualche ora fa non si capiva bene in cosa si sarebbero differenziati, adesso pare proprio che il sesso dell’individuo che utilizzerà il device sarà fondamentale. Sembra, infatti, che Bixby sarà un assistente vocale maschile, mentre Kestra, al contrario, sarà un assistente vocale femminile. Al momento non siamo in grado, purtroppo, di fornirvi maggiori dettagli sulla cosa, ma sicuramente presto ne sapremo di più.