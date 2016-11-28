Che memoria per il Samsung Galaxy S8?

Apriamo questa settimana, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, ancora una volta all’insegna dello smartphone che sta letteralmente catalizzando su di sé la maggior parte delle attenzioni degli esperti e degli addetti ai lavori. Tra pochissimo, infatti, inizierà il mese di dicembre: ossia l’ultimo scoglio che, di fatto, ci separerà dal 2017, anno che ci porterà in regalo il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8, come ben sappiamo, è un device particolarmente atteso, principalmente per due motivi. Innanzitutto, si tratta di un apparecchio che ha l’arduo compito di far dimenticare il disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7: lo farà in parte ereditandone alcune caratteristiche (presumibilmente lo scanner oculare, tra le altre cose), e in parte superandolo tecnicamente. Inoltre, il Samsung Galaxy S8 è anche il successore del fortunatissimo Samsung Galaxy S7, un dispositivo molto amato dal pubblico: bisognerà fare il possibile, quindi, per realizzare uno smartphone addirittura migliore. In questo senso, le ultime indiscrezioni giunteci relativamente alla memoria del Samsung Galaxy S8, sono davvero molto confortanti. Se, infatti, da un lato piovono ulteriori conferme sul fatto che il device di ottava generazione di top gamma sarà dotato di una RAM da ben 6 GB, dall’altro ci giungono voci incredibili circa lo storage interno. Sembra, infatti, che il Samsung Galaxy S8 potrà godere di una memoria base di addirittura 256 GB. Una capacità di archiviazione assolutamente incredibile, che, di fatto, renderebbe pressoché inutili le schede Micro SD. Un passo avanti non indifferente, tra l’altro, se consideriamo che la memoria interna del Samsung Galaxy S7 raggiunge “solamente” i 32 GB (però espandibili utilizzando una scheda Micro SD). Si tratta, chiaramente, di semplici rumors che non trovano ancora dei riscontri ufficiali da parte della compagnia asiatica. Da parte nostra, chiaramente, vi possiamo assicurare che, non appena ne sapremo di più, vi terremo informati.