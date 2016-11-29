Samsung Galaxy S7 in regalo con TV SUHD!

Stiamo ormai facendo il conto alla rovescia per chiudere anche questo mese di novembre. Fra pochi giorni, infatti, avrà inizio dicembre, che, dopo le grandi offerte del Black Friday e del Cyber Monday, ci offrirà senza ombra di dubbio altre incredibili promozioni strettamente correlate alle festività natalizie. Questo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, significa principalmente che si potrà prendere il Samsung Galaxy S7 usufruendo di alcuni sconti. Il Samsung Galaxy S7 ha esordito sul mercato internazionale della telefonia mobile già durante lo scorso mese di marzo: da allora, insieme alla variante Edge, il device ha registrato un incredibile successo, che non si è arrestato neppure dopo la clamorosa debacle di cui si è reso protagonista, suo malgrado, il Samsung Galaxy Note 7. Molti desiderano acquistare il Samsung Galaxy S7, per via delle straordinarie prestazioni e dell’incredibile scheda tecnica che esso è in grado di garantire. Tuttavia, uno scoglio blocca moltissimi utenti dall’effettuare la compera: il prezzo. Lo sappiamo, ahinoi, molto bene: lo smartphone di settima generazione, ancora adesso, vanta un costo molto elevato. Eppure, all’indomani del Black Friday, possiamo parlarvi di una nuova, straordinaria promozione. Il Samsung Galaxy S7, infatti, da oggi può essere ottenuto anche in maniera del tutto gratuita. Naturalmente, sottostando ad alcune “piccole” condizioni. Acquistando un televisore Samsung in SUHD, infatti, presso un negozio che aderisce all’iniziativa, si può avere lo smartphone senza alcun costo aggiuntivo. Nello specifico, acquistando un televisore Samsung SUHD di serie 7 o 8 si può avere il Galaxy S7 basilare, mentre acquistandone uno della serie 9 si riceverà il Galaxy S7 Edge. Chiaramente i televisori in questione vantano un prezzo sicuramente elevato, dal momento che, essendo di ultimissima generazione, hanno dalla loro una risoluzione che supera addirittura il normale 4K. Tuttavia, specialmente se, per Natale, pensavate di cambiare il vostro televisore con uno di top gamma, adesso avrete una ragione in più per farlo.