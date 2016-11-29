Samsung Galaxy S5 brand 3, nuovo aggiornamento

Stiamo ormai per salutare per sempre il mese di novembre del 2016, particolarmente ricco ed interessante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Nel corso di queste ultime settimane vi abbiamo fornito una larghissima serie di informazioni, rumors e voci di corridoio su svariati smartphone e device, su tutti il Samsung Galaxy S8: il prossimo dispositivo di top gamma, infatti, arriverà nel 2017, portando in dote una scheda tecnica di livello assoluto. Tuttavia, anche altri apparecchi minori sono riusciti a ritagliarsi i propri spazi: e, tra di essi, risulta anche il Samsung Galaxy S5. Il Samsung Galaxy S5 è l’ex smartphone di top gamma del 2014, un device particolarmente amato ed utilizzato ancora oggi. Tanto che, molto spesso, ci si chiede quando arriveranno, per tale telefono, i vari aggiornamenti ed update che il colosso asiatico diffonde per i propri dispositivi. A tal proposito, possiamo oggi dirvi che il Samsung Galaxy S5 con brand 3 sta ricevendo, proprio in queste ore, un nuovo aggiornamento, l’ennesimo, relativo alla patch di sicurezza di novembre. Stavolta, il codice cui tale update fa riferimento, è G900FXXS1CPK1. Sfortunatamente, purtroppo, ancora una volta siamo costretti a segnalarvi l’incredibile ritardo dei Samsung Galaxy S5 con brand TIM. Mentre, infatti, tutti gli altri operatori, tra cui Vodafone e 3 (e anche i modelli no brand), fanno grande attenzione a rendere disponibili presso i propri device tutti gli aggiornamenti diffusi dalla compagnia coreana, lo stesso non si può dire per TIM, che invece è fermo addirittura allo scorso anno, e con il sistema operativo di Android Lollipop 5.0. Dal canto nostro, ad ogni modo, non appena ci saranno delle novità in tal senso non mancheremo di tenervi aggiornati. Come sempre, comunque, vi consigliamo, quando vi arriverà la notifica dell’update, di installarlo previo backup dei vostri dati, in modo da non correre alcun rischio.