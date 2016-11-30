Vicinissimo Nougat per Samsung Galaxy S7

Nonostante l’ultimo trimestre, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, sia stato a dir poco catastrofico dopo la debacle del Samsung Galaxy Note 7, se siete in possesso di un Samsung Galaxy S7 non potete che essere soddisfatti. Il Samsung Galaxy S7, infatti, insieme alla variante Edge, è uno degli smartphone attualmente più potenti e più performanti presenti sul mercato. Velocissimo, dotato di una scheda tecnica eccezionale, e capace di vantare un design molto elegante e raffinato, il device di top gamma è riuscito a conquistare sia il pubblico che la critica. E, tuttavia, il Samsung Galaxy S7 può essere migliorato ulteriormente. Il come, probabilmente, lo potrete intuire anche voi stessi da soli: già da qualche tempo, infatti, si parla con grande insistenza dell’approdo di Android Nougat 7 sull’acclamato dispositivo. E ad oggi, a tal proposito, ci giungono notizie e indiscrezioni ancora più confortanti, tanto che l’arrivo del settimo sistema operativo di Android sui device targati Samsung sarebbe ancora più vicino. Difatti, è stata da poco diffusa la terza versione Beta di Android Nougat per il Samsung Galaxy S7. Particolarmente interessante, oltretutto, il fatto che grazie a questo sistema operativo il proprio smartphone risulterà ancora più personalizzabile che in passato. Ad ogni modo, presto non mancheremo di fornirvi ulteriori aggiornamenti.