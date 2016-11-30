In arrivo il Samsung Galaxy C7 Pro?

E andiamo dunque a mettere la parola fine, di fatto, a questo mese di novembre. Un periodo di transizione, se vogliamo, per quel che concerne il vasto settore della telefonia mobile gestito dal gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Le ultime settimane, infatti, sono state all’insegna delle offerte e delle promozioni per il Black Friday, oltre che di vari rumors e indiscrezioni circa i futuri smartphone della casa asiatica. Senza andare a guardare ad un futuro ancora troppo lontano, ossia a quella primavera che dovrebbe portarci in dono il Samsung Galaxy S8, concentriamoci invece su una gamma meno potente, ma che comunque sta destando un certo interesse per via di alcune informazioni incredibili. Stiamo parlando della gamma C, dedicata a device apparentemente di medio o basso livello. I cui componenti sono dispositivi come il Samsung Galaxy C5, il Samsung Galaxy C7, il Samsung Galaxy C9, o le nuovissime revisioni Samsung Galaxy C7 Pro e Samsung Galaxy C9 Pro. Del Samsung Galaxy C9 Pro vi abbiamo già parlato in modo particolarmente abbondante, nel corso degli ultimi tempi. E non a caso, poc’anzi, abbiamo scritto che tali device sono “apparentemente” di medio o basso livello. In realtà, a causa di un successo forse insperato, tali smartphone hanno trovato una certa considerazione anche presso le alte sfere di Samsung, che hanno deciso di realizzarli in nuove revisioni potenziate. È da questa idea che è nato il Samsung Galaxy C9 Pro, così come il Samsung Galaxy C7 Pro. Quest’ultimo sarà un modello probabilmente meno performante, ma sicuramente molto interessante. Si dice che il Samsung Galaxy C7 Pro, infatti, sarà dotato di una scheda tecnica piuttosto importante, con un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 626 ed una RAM da ben 4 GB. Grandi cose anche sul display: da 5,7 pollici, in Super AMOLED, e risoluzione in Full HD. Lo storage interno, da ben 64 GB, ha una capacità di archiviazione a dir poco invidiabile, superiore persino al Samsung Galaxy S7. Il Samsung Galaxy C7 Pro presumibilmente sarà presentato nei primissimi giorni di dicembre: presto, quindi, saremo in grado di dirvi di più di questo dispositivo.