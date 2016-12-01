Samsung Galaxy J7 Prime sbarca negli USA

E diamo quindi ufficialmente il via a questo attesissimo mese di dicembre. Novembre è ormai alle spalle, e con esso, probabilmente, tutti i vari problemi relativi al Samsung Galaxy Note 7, phablet di top gamma collassato già nei primissimi giorni del suo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile. La nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, adesso, dovrà per forza di cose voltare pagina, e pare lo stia facendo con una serie di smartphone e device che, in attesa dell’uscita del Samsung Galaxy S8, che avverrà nel 2017, stanno cercando di risollevare l’immagine del colosso asiatico. Fra questi dispositivi risultano, tra gli altri, il Samsung Galaxy C7 Pro, il Samsung Galaxy C9 Pro, e il Samsung Galaxy J7 Prime. Il Samsung Galaxy J7 Prime, revisione del Samsung Galaxy J7, è l’ultimo apparecchio della gamma J, ed ha esordito di recente in alcuni fra i più importanti mercati asiatici. Sebbene si dicesse che tale device non sarebbe stato esportato al di fuori di paesi come la Cina o altri dell’Asia orientale, in realtà è stato portato negli Stati Uniti D’America, dove evidentemente verrà testato presso un nuovo tipo di pubblico. Questo inedito Samsung Galaxy J7 Prime è dotato di una scheda tecnica estremamente interessante: processore Exynos 7870, RAM da 3 GB e batteria da 3300 mAh. Non solo: troviamo anche un capiente storage interno da 32 GB, oltre ad un display da 5,5 pollici con risoluzione in Full HD. Non manca il classico lettore di impronte digitali, mentre la fotocamera posteriore è da 13 megapixel: quella anteriore, invece, è da 8 megapixel. Il sistema operativo? Chiaramente, Android Marshmallow 6.0.1. Il Samsung Galaxy J7 Prime, negli USA, è disponibile solamente nella variante di colore nera, ma non è ancora chiaro se giungeranno o meno anche modelli con altre tonalità. Tutto ciò, comunque, lascia ben sperare per un ipotetico approdo dello smartphone anche in altri mercati, come quello europeo.