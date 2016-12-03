La gamma Samsung Galaxy A riceverà Nougat!

La parola fine, per quel che concerne questa settimana, ci regala delle novità piuttosto interessanti relativamente al settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana. Il recente periodo, infatti, ci ha fornito numerose indiscrezioni su svariati device che ancora devono uscire, come ad esempio il Samsung Galaxy S8. Oggi, tuttavia, vogliamo parlarvi non di uno smartphone in particolare, ma di una gamma intera. L’inizio di dicembre, infatti, ci avvicina sensibilmente anche all’arrivo, sui dispositivi targati Samsung, del nuovo sistema operativo di Android Nougat 7, per il quale manca ormai davvero pochissimo. E, da poche ore, abbiamo anche l’ufficialità relativamente alla serie Samsung Galaxy A. La gamma Samsung Galaxy A, dopo la Galaxy S, è senza ombra di dubbio la migliore fra quelle gestite dalla grande compagnia asiatica. In questa schiera, infatti, troviamo numerosi device particolarmente amati e scelti da svariati utenti, poiché dotati di ottime caratteristiche tecniche e, al contempo, stabilizzati su fasce di prezzo piuttosto contenute. Non a caso, il gigante coreano ha prescelto molti dei dispositivi appartenenti alla gamma Samsung Galaxy A per revisionarli e farli uscire nuovamente sul mercato con delle peculiarità migliorate. E, poche ore fa, una fonte molto autorevole come SamMobile ci fornisce l’ufficialità relativamente al fatto che, questa serie, riceverà l’attesissimo sistema operativo di Android Nougat. Proprio così. Sfortunatamente, al momento, non siamo in grado di fornire delle tempistiche molto precise, ma è praticamente certo che tutti gli smartphone appartenenti alla serie A nelle revisioni del 2016, dal Samsung Galaxy A3 al Samsung Galaxy A5, dal Samsung Galaxy A7 al Samsung Galaxy A9, fino ai modelli Pro, potranno aggiornarsi al tanto agognato Nougat. Per il primo semestre del 2017, comunque, indicativamente, dovremmo esserci. Ad ogni modo, chiaramente, non mancheremo di fornirvi degli aggiornamenti dettagliati quando ne sapremo di più. Nel frattempo, vi invitiamo a continuare a seguirci.