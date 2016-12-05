I prossimi Samsung Galaxy A saranno Edge?

E salutiamo dunque anche questa settimana, che inizia, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dal gigante tecnologico sudcoreano Samsung, ancora una volta all’insegna di indiscrezioni e rumors particolarmente interessanti. Quando mancano appena tre settimane al Natale, è di nuovo la gamma dei Samsung Galaxy A, quasi a sorpresa, a tener banco. Qualche giorno fa, come probabilmente ricorderete, vi avevamo accennato al fatto che la serie Samsung Galaxy A, quantomeno per quasi tutti i modelli facenti parte di tale schiera, avrebbe presto ricevuto il tanto agognato aggiornamento ad Android Nougat 7. Ciò, con ogni probabilità, avverrà entro la fine dell’estate del 2017. Oggi è un’altra, tuttavia, la notizia relativa alla gamma dei Samsung Galaxy A. Una news che in qualche modo conferma quelle che erano le sensazioni che molti esperti e addetti ai lavori, relativamente agli smartphone prodotti da Samsung, coltivavano già da parecchio tempo. Sembra che non ci siano molti dubbi, infatti, riguardo la possibilità che i prossimi device relativi a tale linea, avranno tutti gli schermi Edge, ovvero con i lati curvi. Dato il successo riscontrato dai dispositivi con questa caratteristica, infatti, come ad esempio il Samsung Galaxy S7 Edge o il Samsung Galaxy S6 Edge, pare che la compagnia asiatica abbia deciso di adottare fermamente la stessa politica anche con i telefoni relativi alla gamma Samsung Galaxy A, in assoluto una fra le preferite dagli utenti per il buon rapporto tra qualità e prezzo.