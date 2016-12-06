Contrordine, Samsung Galaxy S8 avrà audio Harman?

È iniziata da poco questa nuova settimana, che di fatto ci ha proiettato anche nella prima metà di dicembre. Un mese particolarmente interessante, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, in quanto sarà caratterizzato, con ogni probabilità, dall’intensificarsi di rumors e di indiscrezioni relativamente al Samsung Galaxy S8. Il prossimo smartphone di top gamma del gigante asiatico, infatti, è veramente molto atteso, soprattutto dopo la catastrofe della quale, suo malgrado, si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7. E, quando proprio in questi giorni vengono spiegati quali erano, o comunque quali sembra che fossero, i problemi del phablet di sesta generazione, ci giungono delle novità molto importanti sul Samsung Galaxy S8. Qualche tempo fa, come probabilmente vi ricorderete, vi avevamo parlato della possibilità sempre più forte circa un intervento di Harman sul comparto audio del Samsung Galaxy S8. Il colosso tecnologico, specializzato proprio nella realizzazione di speaker dalle elevate prestazioni, è stato infatti rilevato di recente da Samsung, e molti pensavano ad una possibile collaborazione. Alcuni esperti, tuttavia, avevano predetto che i tempi erano troppo stretti per ipotizzare realmente una simile possibilità, e che il comparto audio Harman ci sarebbe sì stato, ma soltanto nel 2018, sul Samsung Galaxy S9. Adesso, il nuovo contrordine. Come vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane, infatti, la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8 è slittata rispetto ai tempi inizialmente previsti, che si sarebbero dovuti consumare nel prossimo mese di febbraio, presso il noto Mobile World Congress di Barcellona. Una decisione presa forse anche a scopo precauzionale, visto quanto accaduto con il già citato Samsung Galaxy Note 7. Ciò, chiaramente, significherebbe allungare anche i tempi di produzione, dando quindi la possibilità ad Harman di insidiarsi nel comparto audio dello smartphone di ottava generazione. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, per quanto comunque provenienti da fonti molto autorevoli. Staremo a vedere.