Nougat su Samsung Galaxy S7, è il mese giusto

Ok, il mese è giusto. Parafrasando il titolo di un celebre programma televisivo di qualche anno fa, condotto in Italia da Iva Zanicchi, possiamo ormai darvi conto di una notizia che si attendeva da veramente moltissimo tempo, e per la quale mancano ormai solamente i contorni dell’ufficialità. In questo mese di dicembre appena iniziato, che ci propone ancora alcuni strascichi della debacle del Samsung Galaxy Note 7, il tanto agognato sistema operativo di Android Nougat 7 giungerà finalmente presso i maggiori device prodotti dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Se siete soliti seguire questi nostri piccoli spazi virtuali, vi sarete certamente resi conto di come, soprattutto nel corso di queste ultime settimane, vi stavamo riportando con frequenza sempre maggiore le varie indiscrezioni relative all’approdo dell’ultimo sistema operativo di Android sugli attuali device di top gamma della grande compagnia asiatica. In questo senso, finalmente, possiamo darvi delle notizie che paiono sempre più certe ora dopo ora. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, si apprestano, ormai, a ricevere l’update per l’installazione di Android Nougat. Fonti molto autorevoli sostengono infatti che il più sia praticamente fatto, e che in questo mese di dicembre, al massimo entro poche settimane, Nougat sostituirà ufficialmente Marshmallow. La priorità verrà senza dubbio riservata ai dispositivi venduti nel continente asiatico, mentre dopo toccherà a quelli commercializzati in Europa e in America.