Ecco il nuovo Samsung Galaxy A7 2017

E anche questo primo scorcio del mese di dicembre si avvia ormai alla sua naturale conclusione. Fra poco più di due settimane, finalmente, potremo festeggiare l’attesissimo Natale, che peraltro, presumibilmente, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ci regalerà tutta una serie di grandi offerte e promozioni relative ai suoi device. Ma non solo: la fine del mese, infatti, ci avvicina anche ad un nuovo anno, il 2017, pronto a darci diversi smartphone estremamente interessanti e potenti, come il Samsung Galaxy S8. L’apparecchio di top gamma di ottava generazione, tuttavia, giungerà solo fra qualche mese. Prima, allora, potremmo “accontentarci” di altri dispositivi magari meno chiacchierati, ma dotati di buone caratteristiche tecniche. Uno di essi, senza ombra di dubbio, è il nuovo Samsung Galaxy A7. Il Samsung Galaxy A7, fra i più fortunati smartphone appartenenti alla gamma A, è stato prescelto, insieme ad altri “fratelli”, per uscire in delle nuove versioni revisionate e più performanti rispetto al passato. D’altro canto, la scheda tecnica di tale device, già nei precedenti modelli più che soddisfacente, adesso raggiungerà delle nuove vette. D’altronde, non solo le sue caratteristiche sono piuttosto elevate, con tanto di RAM da 3 GB, processore Exynos 7780 e storage interno da 32 GB (peraltro espandibile tramite l’ausilio di una scheda micro SD), ma il suo design stesso si avvicinerà a quello del Samsung Galaxy S7: un dispositivo che, fin qui, ha collezionato un grandissimo successo, tenendo a galla il settore della telefonia mobile della compagnia asiatica nonostante il clamoroso tracollo del Samsung Galaxy Note 7. Il nuovo Samsung Galaxy A7, nel modello per il 2017, esordirà dunque tra pochissime settimane: a gennaio, con ogni probabilità, dovremmo esserci. Inizialmente giungerà con il sistema operativo di Android Marshmallow, che in seguito dovrebbe però venire aggiornato a Android Nougat, come d’altronde accadrà con tutti gli smartphone Samsung della gamma A.