Domani nuova colorazione per Samsung Galaxy S7 Edge

E anche questa settimana comincia lentamente a volgere al termine. Nell’augurarvi una buona giornata di festa per questa Immacolata Concezione, torniamo ancora una volta, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, a discutere di quello che, attualmente, è il miglior prodotto che possa vantare il colosso asiatico. Stiamo parlando, come certamente avrete capito, del Samsung Galaxy S7, oltre che della sua variante con i bordi curvi, vale a dire il Samsung Galaxy S7 Edge. D’altronde, il Samsung Galaxy S7 Edge si è fin qui splendidamente comportato sul mercato internazionale della telefonia mobile, tanto che, poche settimane fa, ha addirittura ricevuto il prestigioso riconoscimento come miglior smartphone del 2016. Un premio non da poco, per un device che ha avuto una vita fin qui ricca di soddisfazioni e che, pur essendo uscito da ormai diversi mesi, continua a rimanere sulla cresta dell’onda. E, quando manca ancora diverso tempo all’esordio sul mercato del prossimo apparecchio di top gamma targato Samsung, ossia il Samsung Galaxy S8, l’azienda coreana continua a spingere con gran forza il Samsung Galaxy S7 Edge, rendendolo protagonista non solo di una continua campagna pubblicitaria e di marketing (mettendolo peraltro al centro di numerose offerte e promozioni), ma anche di nuove e splendide colorazioni. Presumibilmente, anche per tentare di restituirgli un po’ di aria fresca, Samsung sta infatti realizzando delle tonalità inedite per il Samsung Galaxy S7 Edge. Tempo fa vi avevamo parlato della delicatissima Blu Corallo, mentre adesso pare essere giunto il tempo per una nuova e raffinatissima tinta nera, denominata Pearl Black. Probabilmente, anche per dar l’idea di entrare maggiormente in competizione con l’ iPhone 7 (che dalla sua ha la variante Jet Black), Samsung ha pensato a questa tonalità estremamente lucida e liscia, più ancora rispetto alla più classica Onyx Black che ha esordito nello scorso mese di marzo. Il device con la colorazione Pearl Black esordirà domani nella Corea del Sud, con storage interno da 128 GB, mentre a breve, si spera, giungerà anche in altri mercati.