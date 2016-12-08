Samsung Galaxy S8 saluta il jack delle cuffie?

Nell’augurarvi una buona festa dell’Immacolata Concezione, torniamo ancora una volta, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, a discutere di quello che ci riserverà il prossimo futuro. Il Samsung Galaxy S7 sta sicuramente andando molto forte, pur essendo uscito da ormai diversi mesi, e tuttavia in molti si aspettano delle grandi innovazioni per il nuovo anno, anche per far dimenticare il disastro relativo al Samsung Galaxy Note 7. Ecco perché si stanno creando delle attese estremamente importanti circa il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8, come abbiamo rivelato qualche giorno fa, probabilmente vedrà slittare la propria uscita di qualche mese: inizialmente si credeva che essa sarebbe avvenuta nel mese di marzo, a seguito della presentazione di fine febbraio, mentre ora sappiamo che come minimo essa sarà spostata ad aprile. Alla base di questa decisione, la volontà di effettuare tutti i dovuti controlli, oltre alla necessità di implementare altre caratteristiche al device. Da questo punto di vista, già da qualche giorno si vocifera particolarmente su quelle che saranno le peculiarità audio del Samsung Galaxy S8, e oggi abbiamo delle altre novità. Analogamente a quanto fatto da Apple con il proprio iPhone 7, infatti, sembra che anche il Samsung Galaxy S8 sia pronto a salutare per sempre il famoso foro per l’entrata del jack audio delle cuffie. Una scelta che presumibilmente mira a rendere lo smartphone ancora più sottile e moderno.