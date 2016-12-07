Ahi, slitta Nougat su Samsung Galaxy S7

Quando è ormai trascorsa una settimana dall’inizio di questo mese di dicembre, particolarmente interessante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, torniamo ancora una volta a discutere di quello che, attualmente, è il migliore top di gamma del colosso asiatico, vale a dire il Samsung Galaxy S7. Il Samsung Galaxy S7, insieme alla variante Edge, è uscito sul mercato internazionale della telefonia mobile da ormai svariati mesi, conquistando sia il pubblico che la critica. Se lo possedete anche voi, capirete da soli il motivo di un simile successo: si tratta di smartphone assolutamente straordinari, incredibilmente performanti e dotati di peculiarità tecniche incredibili. Sfortunatamente, però, oggi dobbiamo essere portatori di una notizia non propriamente positiva, in quanto strettamente correlata al tanto agognato aggiornamento per Android Nougat 7. Il nuovo sistema operativo, infatti, attesissimo da tutti i possessori di un device targato Samsung, sarebbe dovuto arrivare sui dispositivi di settima generazione in questo mese di dicembre, presumibilmente entro il periodo di Natale. D’altronde, già da diverso tempo è iniziata la fase di beta testing, che però, a quanto pare, non sta andando bene come si prevedeva all’inizio. Pare, infatti, che siano insorti diversi bug, piccole problematiche che stanno decisamente facendo slittare i tempi, come lo stesso colosso coreano ha precisato nelle FAQ della versione beta di Nougat. Possiamo dunque dirvi che, ufficialmente, la fase di testing del sistema operativo sul Samsung Galaxy S7 e sulla sua variante Edge si concluderà solamente nella seconda metà di questo mese di dicembre. Il che, ovviamente, renderà impossibile l’uscita, e di conseguenza l’installazione di Nougat, entro la fine dell’anno. Un contrordine che francamente non ci aspettavamo, e che però siamo costretti ad incassare ugualmente. A questo punto, con ogni probabilità, se ne riparlerà per gennaio, nella speranza che nel frattempo non insorga qualche nuovo problema.