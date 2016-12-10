Il Samsung Galaxy S8 emulerà iPhone 7?

Ci approntiamo dunque a salutare anche questa settimana. Quando manca sempre meno all’arrivo del 2017, continuano a piovere numerose indiscrezioni circa il prossimo device di top gamma prodotto dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S8. Uno smartphone particolarmente atteso, e che si farà attendere ancora un po’, visto che, con ogni probabilità, la sua data di presentazione non avverrà al Mobile World Congress di Barcellona (come di consueto per i vari top di gamma di Samsung), ma uno o due mesi più tardi. Il Samsung Galaxy S8, chiamato a far dimenticare il disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7, continua a sorprendere grazie ad alcuni rumors davvero molto interessanti. In particolare, pare quasi certo che il colosso asiatico andrà ad emulare i rivali della Apple, rendendo il proprio device in tutto e per tutto simile all’ iPhone 7. In particolare, non solo dovrebbe mancare l’entrata per il jack delle cuffie, ma addirittura il tasto home potrebbe sparire per sempre, facendo diventare il Samsung Galaxy S8 una sorta di smartphone all screen. Praticamente, come vi avevamo anticipato anche qualche tempo fa, sembra che Samsung sia intenzionata a realizzare un dispositivo la cui superficie frontale sia composta solo ed esclusivamente dallo schermo, o quasi. Dovrebbe rimane, probabilmente, soltanto la parte della cornice superiore, dove peraltro è implementata la fotocamera anteriore.