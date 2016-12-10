Salto a Nougat 7.1.1 per Samsung Galaxy S7?

Andiamo a concludere definitivamente anche questa settimana, che ci avvicina anche alla metà del mese di dicembre. Il periodo è particolarmente interessante, in quanto ci stanno giungendo sempre più rumors e indiscrezioni relativamente al Samsung Galaxy S8, futuro device di top gamma del colosso sudcoreano. Non solo: ci sono anche novità su quello che attualmente è il miglior smartphone della compagnia asiatica, ossia il Samsung Galaxy S7. Insieme alla potente variante Edge, il Samsung Galaxy S7 ha letteralmente dominato il mercato internazionale della telefonia mobile, grazie a tutta una serie di caratteristiche e peculiarità a dir poco sorprendenti. Si tratta di un device capace di generare un successo incredibile, e l’attesa per l’ultimo sistema operativo, ossia Nougat, si fa sempre più spasmodica. Effettivamente, da questo punto di vista, c’è un po’ di impazienza da parte dei tanti fan e clienti del gigante coreano, in quanto il dispositivo è fermo ad Android Marshmallow da fin troppo tempo. Android Nougat dovrebbe giungere solamente a gennaio, con un lieve ritardo rispetto agli iniziali tabellini di marcia, eppure oggi possiamo rivelarvi una notizia che non potrà che farvi piacere. Sembra, infatti, che quando giungerà il momento, Nougat giungerà sul Samsung Galaxy S7 direttamente all’ultima versione, vale a dire la 7.1.1. Che, ovviamente, ci offrirà qualcosina in più rispetto alla prima uscita. Non rimane altro che attendere, e nel frattempo non mancheremo di fornirvi ulteriori notizie e indiscrezioni.