Samsung Galaxy Note 7, nuovo update per “ucciderlo”

E diamo dunque il via anche a questa settimana: iniziamo a entrare nel vivo di questo mese di dicembre, che ci avvicina sempre più alle tanto attese festività natalizie e, soprattutto, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, al 2017. Il nuovo anno ci porterà tutta una serie di smartphone e di device particolarmente attesi, fra cui il Samsung Galaxy S8. Il prossimo apparecchio telefonico di top gamma è chiamato, tra le altre cose, a far dimenticare il tracollo cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7. Il Samsung Galaxy Note 7 è probabilmente il device più sfortunato e più famigerato che sia mai stato realizzato. Uscito alla fine dello scorso mese di agosto, il phablet di sesta generazione era chiamato a mettere la ciliegina sulla torta su un anno, il 2016, dominato dalla presenza imperante del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. Poi è andata come è andata. Nel bene e, soprattutto, nel male. La catastrofe incredibile, dovuta alle batterie esplosive, ha fatto sprofondare il Samsung Galaxy Note 7 nel pantano, e l’immagine stessa del gigante sudcoreano con esso. Tuttavia, ancora adesso, alcune persone non hanno ancora restituito il dispositivo, generando una certa preoccupazione tra le alte sfere della compagnia asiatica. Ecco perché Samsung sta accingendosi a diffondere un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 7, che di fatto “ucciderà” definitivamente il dispositivo. Grazie a questo update, infatti, non sarà più possibile ricaricare la batteria oltre il 30%: una quantità talmente esigua che, si spera, scoraggerà definitivamente chi ancora adesso sfrutta questo apparecchio, decidendo di abbandonarlo del tutto per passare ad uno più sicuro e che non faccia incorrere nel rischio di qualche esplosione. Insomma, a tanti mesi dal fattaccio il Samsung Galaxy Note 7 continua a far parlare di sé, e sfortunatamente per motivi non propriamente positivi.