Quando uscirà il Samsung Galaxy S8?

E apriamo dunque anche questa nuova settimana, che, di fatto, ci inoltrerà nella seconda metà del mese di dicembre. Il periodo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, benché siamo in un freddissimo clima invernale, è caldissimo: infatti, ogni giorno piovono conferme, smentite e nuove indiscrezioni relativamente al Samsung Galaxy S8, prossimo apparecchio telefonico di top gamma del colosso asiatico. Il Samsung Galaxy S8 è forse lo smartphone più atteso di questi ultimi anni, un po’ perché dovrà far dimenticare il catastrofico esordio del Samsung Galaxy Note 7, e un po’ perché i rumors fin qui pervenutici ci parlano di un device a dir poco stratosferico. E le news delle ultime ore, in questo senso, potrebbero farci ancora più felici. Se, infatti, finora si era convinti del fatto che il Samsung Galaxy S8 sarebbe slittato tra i mesi di marzo e di aprile, adesso pare invece che sia pronto a bruciare le tappe, e a presentarsi ai nostri di partenza già a febbraio. Nessun evento appositamente dedicato, dunque: il dispositivo dovrebbe essere regolarmente presente al prossimo Mobile World Congress, che si terrà a Barcellona, come di consueto, negli ultimi giorni del secondo mese dell’anno. Si tratta, chiaramente, di notizie non ancora confermate, ma che vengono rimbalzate dalle testate più autorevoli e più versate del settore. Quando ne sapremo di più, come sempre, non mancheremo di tenervi informati.