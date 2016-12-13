Ecco il video concept del Samsung Galaxy S8!

Siamo ormai sempre più vicini ad entrare in questa seconda metà del mese di dicembre. Poche settimane ci separano dall’inizio del 2017, un anno che, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, potrebbe rivelarsi a dir poco fondamentale: finalmente, infatti, tra pochi mesi esordirà presso i mercati internazionali
della telefonia mobile l’attesissimo Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma
del gigante asiatico.
Il Samsung Galaxy S8, in questo senso, ha l’ingrato compito di far dimenticare il clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7, crollato fin dalla sua primissima uscita a causa delle batterie esplosive. Dalla sua, ad ogni modo, il device di ottava generazione potrebbe vantare delle caratteristiche a dir poco sensazionali
, e dovrebbe quindi riuscire nella difficile impresa.
A tal proposito, vogliamo oggi proporvi un video concept
, chiaramente non ufficiale, che mostra già come potrebbe essere, esteticamente, il Samsung Galaxy S8. Vi ritroviamo un modello che pare essere quasi levigato, con delle forme particolarmente arcuate
e la cui superficie è quasi interamente costituita dal display, come del resto vi avevamo già anticipato nel corso di queste ultime settimane.
Chiaramente, tendiamo a ricordarvi che il prodotto finale potrebbe essere differente da questo primo concept, che tuttavia potrebbe rivelarsi più veritiero di quanto si possa credere. Presto ne sapremo di più.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=l7-HsoTypvU[/embed]