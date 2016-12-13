Samsung Galaxy S7 avrà una Secure Folder?

Quando ci avviciniamo a passi sempre più spediti verso la conclusione di questo anno, torniamo ancora una volta a parlare di quello che, nel corso di questi ultimi mesi, è stato senza ombra di dubbio uno dei nostri argomenti di discussione preferiti, vale a dire il Samsung Galaxy S7. Il Samsung Galaxy S7, smartphone di top gamma di settima generazione prodotto dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, è senza ombra di dubbio uno dei migliori device usciti in questo 2016. Insieme alla variante Edge, infatti, l’apparecchio ha riscosso un successo enorme, sapendo conquistare sia il pubblico che la critica, e tirando avanti la carretta anche dopo la catastrofe del Samsung Galaxy Note 7. Perciò, quando mancano ancora parecchie settimane alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, il Samsung Galaxy S7 continua a far parlare prepotentemente di sé, e in termini anche piuttosto positivi. L’ultima novità, in questo senso, è strettamente correlata all’aggiornamento di Android Nougat, e adesso andiamo ad enunciarvela nello specifico. Come vi abbiamo anticipato già qualche giorno fa, infatti, pare che i tempi per l’update di Android Nougat, ultimo sistema operativo di Android, sul Samsung Galaxy S7, siano slittati di qualche giorno rispetto ai tempi inizialmente stabiliti. Nulla di troppo grave, in quanto comunque dovrebbe arrivare intorno al mese di gennaio. È però molto interessante sapere che, l’aggiornamento in questione, comporterà anche alcune features particolari. Una delle quali, a quanto sembra, verrà ereditata direttamente dal defunto Samsung Galaxy Note 7, che almeno cerca di rendersi utile in questo modo. Stiamo parlando della presenza di una Secure Folder: ossia, di una cartella protetta e nascosta, sita all’interno del device, e che potrà essere accessibile esclusivamente dopo aver inserito un PIN predisposto dall’utente, o ancora, potrà essere sbloccata soltanto dopo il riconoscimento delle impronte digitali. All’interno di questa Secure Folder potranno ovviamente essere inseriti file, video, immagini e quant’altro si desidera che sia tenuto sotto strettissima privacy.