I nuovi Samsung Galaxy A saranno impermeabili!

Non si può certo dire che il 2016 non sia stato un anno importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Vero è che il colosso asiatico, negli scorsi mesi, ha dovuto incassare il clamoroso tracollo cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7, ma ha anche vissuto in prima persona alcuni successi incredibili, come quelli relativi al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge. Due smartphone, questi ultimi, a dir poco straordinari, dotati di una scheda tecnica estremamente elevata e capace di garantire delle prestazioni eccezionali. Un punto di forza che ha permesso a tali device un’affermazione così netta è stata senza ombra di dubbio l’impermeabilità, caratteristica che sarà sicuramente appannaggio anche dei prossimi Samsung Galaxy A. La gamma Samsung Galaxy A, nel corso di questi ultimi anni, è andata spesso incontro alle preferenze di gran parte degli utenti del gigante coreano, soprattutto per via dell’ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Peraltro, essendo una delle linee che, come è risaputo, vivrà numerose rivisitazioni di alcuni smartphone già usciti in passato, è praticamente certo che questo saranno impermeabili. Insomma, il Samsung Galaxy A3, l’A5, e anche l’A7, naturalmente nelle versioni 2017, riceveranno quasi sicuramente la certificazione IP68, che garantisce la resistenza all’infiltrazione di polvere e di acqua.