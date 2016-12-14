Ecco il nuovo Samsung Galaxy C7 Pro

Ci apprestiamo ormai a raggiungere il giro di boa per quel che concerne questo mese di dicembre. È un periodo particolarmente interessante, relativamente al settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung: nell’attesa che arrivi il Samsung Galaxy S8, infatti, la compagnia asiatica sta tentando di rilanciare le proprie ambizioni sfornando diversi device davvero importanti, come il Samsung Galaxy C7 Pro. Già da qualche tempo si vociferava di come sarebbe potuto essere questo Samsung Galaxy C7 Pro, che nelle scorse ore, finalmente, è trapelato insieme a quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche tecniche. E, a questo proposito, siamo ben lieti di svelarvi le peculiarità di uno smartphone che, contrariamente alle aspettative, va a piazzarsi in una fascia di mercato medio-alta, palesando una scheda che ha poco da invidiare rispetto ai vari top di gamma. Andiamo dunque a enunciarvi le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy C7 Pro, trapelate da una fonte particolarmente autorevole come TEENA. Troviamo un display da ben 5,7 pollici, con risoluzione in Full HD, mentre il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 626. Buone nuove per quanto riguarda RAM e storage interno, rispettivamente da 4 GB e da 64 GB. La batteria dovrebbe essere da addirittura 3300 mAh, e si ricaricherà velocemente sfruttando la Quick Charge 3.0. Il sistema operativo? Ovviamente, Android Marshmallow 6.0.1. Il nuovo Samsung Galaxy C7 Pro dovrebbe esordire sul mercato molto presto, probabilmente nel primo trimestre del 2017.