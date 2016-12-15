Samsung Galaxy S7 si aggiorna nuovamente
di Redazione
15/12/2016
Quando mancano appena una decina di giorni all’arrivo dell’attesissima festa natalizia, torniamo ancora una volta a discutere di quello che attualmente è il maggior smartphone di top gamma prodotto dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S7. Sappiamo benissimo quanto il Samsung Galaxy S7, insieme alla potente variante Edge, sia riuscito a dare al settore della telefonia mobile nella sua fin qui breve vita. Si tratta di un device che ha saputo catalizzare le attenzioni dei maggiori esperti del settore, e che pertanto finisce ulteriormente sotto i riflettori in questo periodo, dal momento che si accinge ormai ad abbracciare Android Nougat. Il nuovo sistema operativo, il settimo di Android, è davvero attesissimo sul Samsung Galaxy S7, che in questo modo potrebbe spingere le proprie prestazioni addirittura oltre i limiti. Al momento, infatti, il device sfrutta ancora Android Marshmallow 6.0.1, che in queste ore sta iniziando a ricevere quello che potrebbe essere il suo ultimissimo update. A partire dal Regno Unito, infatti, il Samsung Galaxy S7 sta venendo aggiornato grazie ad un nuovo pacchetto, il cui codice di riferimento è XXU1BPL2. Si tratta, chiaramente, di un piccolo update minore, contenente le ultime novità della patch relativa alla sicurezza. Dopo tale aggiornamento, è estremamente probabile che avremo finalmente quello relativo all’installazione di Android Nougat.
