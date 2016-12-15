Samsung Galaxy S8 avrà sensore biometrico?

Iniziamo ormai ad avviarci verso la conclusione di questa settimana. Siamo anche al giro di boa di dicembre, un mese estremamente interessante, in quanto ci ha regalato tutta una serie di novità, indiscrezioni e rumors sul Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è il prossimo device di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, e chiaramente è attesissimo in tutto il mondo, in quanto in qualche modo dovrà riparare ai disastri di cui, suo malgrado, si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7. Abbiamo già detto molte cose sul Samsung Galaxy S8, riportando quelle che erano le più credibili voci di corridoio che lo riguardavano. E, nelle scorse ore, sono giunte ulteriori news che, a pochi mesi dalla sua presentazione ufficiale, iniziano ad avere una parvenza di plausibilità. Stiamo parlando della possibilità che lo smartphone Samsung di ottava generazione implementi, tra le altre cose, un sensore biometrico. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa si tratta esattamente? In sostanza, poiché è molto probabile che il dispositivo non abbia più il tasto home fisico, pare che Samsung sia disposta ad introdurre, sotto il vetro del display, un sensore ugualmente capace di riconoscere le impronte digitali di chi lo utilizza. Tale sensore sarà prodotto da Synaptics, che lo ha annunciato con il nome in codice FS9100. È molto probabile, dunque, che faccia la propria comparsa sul Samsung Galaxy S8.