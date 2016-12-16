Samsung Galaxy S8 presentato a gennaio?!

Ci apprestiamo a vivere la seconda ed ultima metà del mese di dicembre, un periodo estremamente importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, in quanto ci stanno pervenendo sempre più rumors e indiscrezioni circa il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto colosso asiatico, è particolarmente atteso sia dagli esperti che dai semplici appassionati. Stando a tutte le varie voci di corridoio che ci sono pervenute fino a questo momento, si tratterà di un dispositivo estremamente potente e performante, come non se ne sono mai visti prima: persino il Samsung Galaxy S7, che pure ha riscosso un grande successo sul mercato, si dovrebbe inchinare a quello che è il suo naturale successore. La notizia più incredibile, e per certi versi clamorosa, di queste ore, riguarderebbe l’eventuale data di presentazione del Samsung Galaxy S8. In un primo momento, infatti, tutti credevano che il device sarebbe stato mostrato al mondo intero presso il Mobile World Congress di Barcellona, come di consueto: e, quindi, tutto sarebbe stato svelato a febbraio. La notizia è stata poi ufficiosamente smentita, e la data di presentazione sarebbe slittata al mese di marzo o addirittura a quello di aprile, in quanto Samsung desidera essere sicura di non immettere sul mercato un altro apparecchio difettoso (come avvenuto al già citato Samsung Galaxy Note 7). Un ulteriore dietrofront ha invece confermato che il Samsung Galaxy S8 sarebbe stato regolarmente presente alla famosissima fiera spagnola, e quindi la sua presentazione sarebbe rimasta fissata a febbraio. Ma le nuovissime voci diffuse nelle ultime ore, sostengono che lo smartphone sia pronto a bruciare i tempi, e a fare la propria apparizione addirittura a gennaio! È stato confermato, infatti, che al CES di Las Vegas, che si terrà nei primi giorni di gennaio, Samsung sarà presente e terrà una propria conferenza. L’evento, chiamato Samsung Press Conference, avrà luogo il 4 gennaio, e secondo alcuni il grande protagonista sarà proprio il Samsung Galaxy S8. Per quanto ci riguarda la cosa ci appare piuttosto improbabile, ma mai dire mai. Presto ne sapremo di più.