Ci saranno due Samsung Galaxy S8 Edge?

E iniziamo dunque a porre la parola fine anche su questa settimana, che, idealmente, ha chiuso anche la prima parte del mese di dicembre. Come abbiamo avuto modo di dire e di ribadire più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, per quel che concerne il settore della telefonia mobile della nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, si tratta di un momento estremamente importante e delicato, in quanto la fase di progettazione del Samsung Galaxy S8 sta entrando nel vivo. Normale, quindi, che in una simile ottica, il Samsung Galaxy S8 si stia ritrovando al centro di una incredibile mole di indiscrezioni, rumors e voci di corridoio praticamente incontrollabili. D’altronde non avrebbe potuto essere altrimenti, considerando quanto sia atteso questo device: e questo a maggior ragione, considerando la clamorosa catastrofe di cui, suo malgrado, si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7. E allora, proviamo meglio a capire cosa succederà tra qualche mese, quanti e quali potrebbero essere i nuovi smartphone di top gamma del gigante asiatico, e in che maniera si presenteranno al mondo. In questo senso, le ultime novità ci confermano che dovremmo avere due Samsung Galaxy S8… e che, incredibilmente, saranno entrambi Edge. Proprio così: evidentemente, anche grazie al fatto che i dispositivi dagli schermi curvi, in questi ultimissimi anni, hanno riscosso un successo enorme sul mercato, pare che Samsung abbia deciso di puntare apertamente su tale formula. E, pur se ancora non abbiamo delle precise indicazioni relativamente ai nomi dei nuovi dispositivi, sembra davvero molto plausibile che nel 2017 avremo due Samsung Galaxy S8 Edge. Il modello “basilare” dovrebbe avere un display da 5,1 pollici, mentre quello “migliore” fruirà, a quanto sembra, di uno schermo da 5,5 pollici. Altra cosa estremamente interessante, il fatto che entrambi gli smartphone in questione avranno probabilmente un display “all screen”, ossia che ricoprirà l’intera superficie frontale dell’apparecchio.