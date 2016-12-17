Samsung Galaxy S8 avrà Bluetooth 5.0?

E andiamo dunque a concludere in bellezza anche questa settimana, che, di fatto, ha sancito anche la fine della prima metà di questo mese di dicembre. Soltanto un paio di settimane, ormai, ci separano dall’arrivo del nuovo anno, che sarà particolarmente importante per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Come ben sappiamo, infatti, nel 2017 uscirà finalmente l’attesissimo Samsung Galaxy S8, nuovo smartphone di top gamma del colosso asiatico. Il Samsung Galaxy S8 è chiamato a succedere al meglio al Samsung Galaxy S7, device che ha fin qui strabiliato sul mercato, tanto da convincere sia la critica che il pubblico. E, considerando anche che, di recente, la compagnia coreana è stata costretta a subire il contraccolpo del disastro del Samsung Galaxy Note 7, è normale che le aspettative su questo dispositivo si innalzino sempre di più. Ecco che, pertanto, come un inarrestabile fiume in piena, sono sempre di più le indiscrezioni e le voci di corridoio circa il Samsung Galaxy S8. L’ultima, in ordine di tempo, riguarda una peculiarità relativa alla connettività: nello specifico, come certamente avrete capito, ci stiamo riferendo al Bluetooth. Già, perché di recente, Bluetooth Special Interest Group, ha finalmente iniziato a sfornare l’attesissimo Bluetooth 5.0: il quale, stando a quanto si dice, sarà in grado di garantire una velocità di trasmissione dei dati addirittura di quattro volte superiore alla precedente versione. Nel corso di queste ultime ore, pertanto, in molti hanno pronosticato la presenza di una simile caratteristica sul Samsung Galaxy S8, che così diverrebbe ancora più prestigioso e che, pertanto, vincerebbe anche una delle proprie battaglie contro l’ iPhone 7 (che invece monta il Bluetooth 4.2). Rimangono, tuttavia, dei forti dubbi strettamente correlati ai tempi: se il Samsung Galaxy S8 dovesse arrivare sui mercati tra febbraio e marzo, infatti, sarebbe davvero difficile che possa avere già a disposizione Bluetooth 5.0. Staremo a vedere nei prossimi giorni.