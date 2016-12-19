Problema del backup sul Samsung Galaxy S7?

Diamo dunque il via anche a questa settimana, che vedrà anche l’avvento delle attesissime festività natalizie. Questa domenica, infatti, finalmente sarà Natale, e chiaramente cogliamo l’occasione per porgervi i nostri migliori auguri per queste feste. Nel frattempo, torniamo a discutere, per quel che concerne il settore della telefonia mobile della nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, di un argomento che ci ha letteralmente appassionato nel corso degli ultimi mesi. D’altronde non potrebbe essere altrimenti: come avrete certamente capito, stiamo parlando del Samsung Galaxy S7, uno degli smartphone più potenti e performanti in circolazione, nonché uno fra i migliori e fra i più celebrati usciti in questo 2016. In effetti, il Samsung Galaxy S7, insieme alla variante Edge, ha letteralmente conquistato il mercato nei mesi passati, facendosi preferire non soltanto per le proprie elevate caratteristiche tecniche, ma anche per alcune piccole innovazioni, come l’impermeabilità. Se possedete questo device, effettivamente, anche voi sarete felici dell’utilizzo che ne avete fatto. E, tuttavia, nelle ultimissime ore sono stati diversi gli utenti che hanno registrato alcune problematiche relative alla funzione di backup dei dati. Pare, infatti, che in questi giorni, sia praticamente impossibile eseguire il backup dei propri dati sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge. Il problema, a quanto sembra, sarebbe strettamente correlato ai server presso i quali si effettuerebbe il salvataggio, che per qualche motivo si ritrovano costantemente in offline. La cosa, comunque, dovrebbe essere facilmente risolvibile, magari con un piccolo update. Certo, la grana c’è, ed è piuttosto fastidiosa, ma Samsung si sta già muovendo per risolverla nei tempi e nei modi più efficaci possibili: vedremo come deciderà di muoversi il colosso asiatico, in questo senso. In ogni caso, come sempre, non mancheremo di tenervi aggiornati sulla questione, e di fornirvi tutti i dettagli del caso, qualora dovessero esserci delle novità in positivo.