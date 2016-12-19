Prezzo alle stelle per Samsung Galaxy S8?

La nuova settimana è ormai iniziata, e, praticamente, andiamo ad inoltrarci nella parte finale di questo mese di dicembre. Il 2016 sta per concludersi, e questo, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, significa soprattutto che ci avviciniamo a passi sempre più spediti verso la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, uno fra gli smartphone più attesi di sempre. D’altronde, il Samsung Galaxy S8 è il prossimo device di top gamma del colosso asiatico, e dovrà succedere al Samsung Galaxy S7, che di per sé ha riscosso un enorme successo sul mercato internazionale della telefonia mobile fin dalla sua primissima uscita. Tuttavia, nel corso di questi ultimissimi minuti, hanno preso a circolare alcune indiscrezioni, relativamente a questo device, che difficilmente potranno fare contenti i più. Stiamo parlando del prezzo del Samsung Galaxy S8, che a quanto pare sarebbe altissimo. E a rivelarlo è una fonte estremamente affidabile come SamMobile. Sembra, infatti, che il Samsung Galaxy S8, rispetto ai precedenti smartphone di top gamma, subirà un aumento di prezzo più o meno del 20%: questo per via delle materie prime utilizzate, oltre che di alcune nuove peculiarità come l’assistente vocale o il comparto audio. Tali rumors, se dovessero venire confermati, non farebbero altro che generare ulteriore tensione e malcontento presso gli utenti Samsung, che già hanno dovuto patire la catastrofe del Samsung Galaxy Note 7. Facendo due rapidi calcoli, infatti, se a marzo il Samsung Galaxy S7 ha esordito sul mercato con una cifra di partenza di 729 euro, il suo successore potrebbe venire a costare all’incirca 875 euro. Per non parlare, poi, del modello Edge: quello di ottava generazione presumibilmente potrebbe avere un prezzo di addirittura 995 euro, contro gli 829 euro di quello di settima generazione: un aumento incredibile, che avvicinerebbe addirittura il dispositivo alla soglia dei 1000 euro.