Samsung Galaxy C7 Pro arriva a fine gennaio

L’ultimissimo periodo, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, è stato caratterizzato in particolar modo dalle notizie, dai rumors e dalle indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del colosso asiatico. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che stiamo parlando di uno degli smartphone più attesi di sempre. Tuttavia, anche altri device “minori” non hanno perso l’occasione per far parlare di sé, come ad esempio il Samsung Galaxy C5 Pro ed il Samsung Galaxy C7 Pro. Il Samsung Galaxy C5 Pro ed il Samsung Galaxy C7 Pro sono due tra i dispositivi che Samsung aveva prescelto in qualità di revisioni di apparecchi usciti in passato. Il Samsung Galaxy C5 ed il Samsung Galaxy C7, infatti, hanno realizzato il proprio esordio sul mercato cinese tempo fa, ottenendo un discreto successo. Adesso, finalmente, pare che i tempi siano maturi, e che il Samsung Galaxy C5 Pro ed il Samsung Galaxy C7 Pro siano pronti ad esordire, ancora una volta sul mercato cinese. La data d’uscita prevista, ad oggi, sarebbe fissata al 21 gennaio: e quindi, mancherebbe appena un mese. Come dicevamo poc’anzi, tuttavia, questi device dovrebbero arrivare solo in Cina: difficilmente vedranno la luce anche in altri paesi, sebbene la speranza sia sempre l’ultima a morire.