Nougat a un passo su Samsung Galaxy S7

Fra cinque giorni, finalmente, giungerà l’attesissimo Natale. Un periodo di festa che in tanti, sia grandi che piccini, aspettano con ansia per tutto l’anno, e per svariati motivi. E c’è una ragione in particolare, per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. L’avvicinarsi sempre più spedito degli ultimi giorni del 2016, infatti, coincide non solamente con l’avvicinarsi del Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma, ma anche con l’arrivo di Android Nougat presso i dispositivi prodotti dal colosso asiatico, Samsung Galaxy S7 su tutti. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge sono due fra i migliori smartphone partoriti durante quest’anno, e già da tempo si parla di come cambieranno in seguito all’approdo del sistema operativo di Android Nougat. Già da qualche settimana, in questo senso, si è praticamente certi del fatto che si salterà direttamente alla versione 7.1.1, mentre nel corso di queste ultimissime ore è partita la fase di testing anche della quarta beta. Cosa significa, questo? Potrete facilmente intuirlo da soli: il fatto che Android Nougat, sul Samsung Galaxy S7, sia giunto alla quarta versione beta, in qualche modo accorcia ulteriormente i tempi di un suo arrivo sul device. Insomma, preparate le bottiglie di champagne, perché ci siamo quasi: nei primissimi giorni del 2017, molto probabilmente, avremo il nuovo sistema operativo.