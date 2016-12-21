Per Natale Samsung regala Galaxy Pack Game
di Redazione
21/12/2016
Siamo ormai entrati nella fase cruciale di questa seconda parte del mese di dicembre. Come tutti, molto probabilmente anche voi starete aspettando le imminenti festività natalizie, un momento di grande gioia, caratterizzato dallo stare insieme, dal calore, dal buon cibo… e perché no, anche dai regali. I piccini ma anche i ragazzi più grandicelli amano il Natale, poiché, oltre a permettere loro di fare una pausa dallo studio e dalla scuola, permette loro anche di ricevere numerosi regali. Ma anche gli adulti hanno la possibilità di rifiatare un po’ dal lavoro, e di passare qualche giornata in totale relax. E, se siete in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un Samsung Galaxy S7 Edge, allora in questi giorni potreste fruire anche di qualche regalo extra. Stiamo parlando, infatti, del Galaxy Pack Game. Il Galaxy Pack Game è un pacchetto di vari giochi, sotto forma di applicazione, che Samsung ha deciso di regalare a tutti coloro che possiedono un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S7 Edge. Il colosso asiatico, infatti, ha indetto una collaborazione con le varie case produttrici di questi giorni, come Ubisoft, EA o Gameloft, permettendo ai propri utenti di scaricare i giochi in modalità totalmente gratuita insieme a vari crediti e contenuti extra. Poter fruire del Galaxy Pack Game è davvero semplice come bere un bicchier d’acqua. È infatti sufficiente recarsi presso lo store, e dopodiché scaricare ed installare uno o più dei giochi desiderati, naturalmente di quelli che fanno parte di questa iniziativa. Le app in questione sono ben 14, e ve le enunciamo di seguito in ordine alfabetico:
- Asphalt 8: Airborne
- Clash of Kings
- Empire: Four Kingdoms
- Genies & Gems
- Hearthstone
- HIT
- Hungry Shark World
- MARVEL Sfida dei Campioni
- Need for Speed™ No Limits
- Nonstop Knight
- Olympus Rising
- Plants vs. Zombies™ Heroes
- Star Wars: Galaxy of Heroes
- Vainglory
