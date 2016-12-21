Ecco il nuovo Samsung Galaxy A3 2017

Le tanto attese feste natalizie sono oramai ad un passo. Manca pochissimo, infatti, al momento di gioia e di relax che tutti stavano aspettando, e che, in svariati frangenti, molto spesso equivale a ricevere anche alcuni graditi regali. Non è il caso, tuttavia, del settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso sudcoreano Samsung, e più precisamente della gamma A degli smartphone della compagnia asiatica. Il perché è presto detto, e riguarda le revisioni del Samsung Galaxy A3, del Samsung Galaxy A5 e del Samsung Galaxy A7. Ma procediamo con ordine, e concentriamoci, per il momento, solamente sul primo apparecchio del lotto. Il Samsung Galaxy A3 era stato già annunciato da tempo, in quanto si sapeva da diverse settimane che nel 2017 sarebbe uscito nuovamente sul mercato internazionale della telefonia mobile con una scheda tecnica migliorata rispetto al passato. Effettivamente, le ultime notizie giunte in nostro possesso, sono piuttosto esplicative a riguardo, e tuttavia rimangono alcune piccole delusioni. Le caratteristiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy A3, infatti, si palesano tra luci e ombre. In questo senso, bene la RAM da 2 GB, così come il processore octa-core da 1,5 GHz. Lascia seriamente perplessi, tuttavia, la possibilità di avere un device con appena 8 GB di storage interno: una capacità che oseremmo definire ridicola, considerando quante risorse consumano gli smartphone odierni. Troviamo poi una fotocamera posteriore da 12 megapixel, mentre quella anteriore dovrebbe essere da 8 megapixel, garantendo quindi dei selfie di discreta qualità. Per quanto concerne il sistema operativo si partirà dall’ovvio Android Marshmallow 6.0.1. Ma, andando a scoprire il prezzo, troviamo un’ulteriore delusione: a quanto pare, infatti, il Samsung Galaxy A3 2017, che uscirà in Italia nel mese di gennaio, dovrebbe esordire con un prezzo di partenza vicino ai 350 euro. Una cifra eccessivamente elevata, considerando che stiamo pur sempre parlando di un apparecchio di fascia medio-bassa, visti gli standard di oggi. Ma non è tutto: se, come vi sveleremo nei prossimi appuntamenti, anche il prezzo del Samsung Galaxy A5 sarà molto elevato, il Samsung Galaxy A7 in Italia probabilmente neppure arriverà.