Ecco anche il nuovo Samsung Galaxy A5 2017

Nel pomeriggio di ieri vi abbiamo parlato ampiamente di uno dei prossimi smartphone targati Samsung ormai vicinissimi ad esordire sul mercato della telefonia mobile. Ci stiamo chiaramente riferendo al Samsung Galaxy A3 modello 2017, che non ha mancato di destare alcune delusioni e critiche per via del prezzo considerato eccessivamente elevato. Un trattamento che, peraltro, è stato riservato anche al nuovo Samsung Galaxy A5, oltre che al Samsung Galaxy A7, di cui vi parleremo in seguito. Da poche ore, infatti, sono stati rivelate praticamente tutte le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy A5, oltre che degli altri smartphone della gamma A che giungeranno tra poche settimane sul mercato in delle versioni migliorate e potenziate rispetto a quelle passate. E allora, troviamo che il Samsung Galaxy A5 vanta alcune belle peculiarità, come la RAM da 3 GB, lo schermo da 5,2 pollici con risoluzione in Full HD, e un processore che, molto probabilmente, sarà un Exynos 7870, se non addirittura un 7880. La batteria, da 3000 mAh, dovrebbe garantire una autonomia più che discreta, e a quanto sembra avrà una fotocamera posteriore da 16 megapixel. Anche qui, tuttavia, non mancano le note stonate. Non soltanto lo storage interno avrà una capacità di partenza piuttosto limitata (16 GB), ma anche il prezzo è, ancora una volta, estremamente alto: a quanto sembra, in Italia il nuovo Samsung Galaxy A5 dovrebbe venire a costare all’incirca 450 euro. Assolutamente esorbitante, se si pensa che, attualmente, coi vari tagli di prezzo, aggiungendo qualcosa in più si riesce ad acquistare addirittura un Samsung Galaxy S7.