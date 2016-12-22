Samsung Galaxy A7 2017 non arriverà in Italia?

E chiudiamo dunque anche questa giornata, che di fatto ci avvicina sempre di più al tanto atteso periodo natalizio e, soprattutto, al nuovo anno, per tornare ancora una volta a discutere della gamma A di smartphone della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Nel corso di questi ultimi due giorni, effettivamente, siamo tornati più di una volta su questo argomento, poiché le notizie e le indiscrezioni da fornire sul Samsung Galaxy A3, sul Samsung Galaxy A5, e sul Samsung Galaxy A7, sono parecchie. Ma procediamo con ordine. Vi abbiamo già spiegato che la gamma A di apparecchi telefonici prodotti dal gigante coreano avrebbe avuto una ulteriore revisione per il 2017: il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5, e il Samsung Galaxy A7, infatti, esordiranno nuovamente sul mercato nel mese di gennaio, con delle caratteristiche tecniche rinnovate e potenziate rispetto al passato. Se, tuttavia, i nuovi Samsung Galaxy A3 e Samsung Galaxy A5 giungeranno anche in Italia, a quanto pare la stessa sorte non sarà riservata anche al dispositivo più performante del lotto, vale a dire il Samsung Galaxy A7. Sembra, infatti, che tale smartphone non vedrà mai la luce sul territorio italiano, il che comunque potrebbe anche essere un bene: una delle critiche che sono state mosse a questi device, infatti, riguarda l’elevatissimo prezzo che essi avranno al loro esordio. E, considerando che il Galaxy A3 ed il Galaxy A5 dovrebbero partire con una cifra rispettivamente di 350 euro e di 450 euro, è facile ipotizzare ad un costo ancora più alto per il Samsung Galaxy A7 2017.