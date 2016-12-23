Il Samsung Galaxy S8 sarà una vera “bestia”!

Iniziamo ormai ad avvicinarci a passi sempre più spediti anche alla conclusione di questa settimana, che, di fatto, ci consentirà anche di festeggiare le attesissime festività natalizie. Non mancando di augurarvi, ancora una volta, di trascorrere dei momenti di gioia e di serenità insieme ai vostri cari, torniamo nuovamente a concentrare la nostra attenzione sul Samsung Galaxy S8, prossimo nonché attesissimo smartphone di top gamma del colosso asiatico. Il Samsung Galaxy S8 sta facendo parlare parecchio di sé già da molte settimane a questa parte: d’altronde, non solo questo device è chiamato a dare un segno di continuità con il Samsung Galaxy S7, capace di realizzare un enorme successo sul mercato internazionale della telefonia mobile, ma anche di far dimenticare il catastrofico esordio cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7. E allora, ecco che spuntano fuori delle nuove indiscrezioni relativamente al Samsung Galaxy S8. Si tratta di rumors a dir poco incredibili, che, di fatto, ci consegnerebbero uno smartphone “bestiale” nel vero senso della parola. Da poche ore, infatti, Samsung ha depositato un nuovo brevetto per quella che, a detta di molti esperti e addetti ai lavori, sarebbe una modalità che permetterebbe di spingere le prestazioni del device oltre i limiti. La modalità in questione si chiama “beast mode” (modalità bestia, per l’appunto), e anche se non abbiamo ancora nessuna ufficialità a riguardo, è facile capire a cosa si riferirà. Quando ne sapremo di più, ad ogni modo, non mancheremo di aggiornarvi.