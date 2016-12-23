Caos Nougat per Samsung Galaxy S7: arriva la 7.0 o la 7.1.1?

Quando manca veramente pochissime ore all’arrivo delle attesissime festività natalizie, continuano a permanere alcuni dubbi ed incertezze, relativamente al settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Ci stiamo riferendo, nello specifico, all’approdo del sistema operativo di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7. Il Samsung Galaxy S7 ha esordito sul mercato internazionale della telefonia mobile nello scorso marzo, assieme alla performante e potente variante Edge. Nel corso di questi 9 mesi, i due device hanno riscosso un successo a dir poco clamoroso, capace di reggere nonostante l’incredibile tracollo del Samsung Galaxy Note 7. E adesso, come sappiamo bene poiché lo stiamo dicendo e ribadendo da ormai diverse settimane, questi due apparecchi potrebbero godere di nuova popolarità, a seguito dell’arrivo del già citato sistema operativo di Android Nougat. Il Samsung Galaxy S7, infatti, viene ancora adesso animato da Android Marshmallow 6.0.1. Il quale, dopo aver onorato il servizio al meglio, è ormai pronto alla meritata pensione per far spazio al successore. E, tuttavia, a seguito delle dichiarazioni di un dipendente australiano, non si capisce bene quale sarà la versione di Nougat ad esordire. Infatti, fino a un primo momento si pensava che il dispositivo si sarebbe aggiornato direttamente alla versione 7.1.1, ossia l’ultima attualmente disponibile. Pare, tuttavia, che non sarà così dappertutto. A seconda dei mercati di appartenenza, infatti, i device potrebbero aggiornarsi a tale versione, oppure alla basilare 7.0 (come appunto, a quanto sembra, avverrà proprio in Australia), per ricevere solo in seguito gli step successivi. Insomma, non sappiamo bene quale sia di preciso la situazione relativa al mercato italiano. Gli smartphone targati Samsung di settima generazione, nel Belpaese, potrebbero abbracciare Android Nougat 7.0, o, con un po’ più di fortuna, passare direttamente ad Android Nougat 7.1.1. Ad ogni modo, come sempre, non appena ne sapremo un po’ di più, non mancheremo di fornirvi ulteriori aggiornamenti e delucidazioni.