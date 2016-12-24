Nougat su Samsung Galaxy A5 a gennaio?

Siamo finalmente giunti all’attesissima vigilia di Natale. Nel porgervi nuovamente i nostri migliori auguri per queste attesissime giornate di festività, torniamo ancora una volta a discutere di un argomento che, ultimamente, ci è stato particolarmente a cuore. Ci stiamo riferendo, come avrete senz’altro capito, all’approdo del sistema operativo di Android Nougat presso gli smartphone e i dispositivi targati Samsung, che dovrebbe oramai essere imminente. Proprio ieri, come probabilmente vi ricorderete, vi avevamo parlato delle incertezze relative alla versione di tale sistema operativo, mentre oggi permangono ulteriori dubbi, per quanto edulcorati da alcune buone notizie. Pare, infatti, che il Samsung Galaxy A5 sarà il primo device della schiera del colosso asiatico ad abbracciare il tanto atteso sistema operativo di Android Nougat. Una notizia che ha destato sorprese, ma che in qualche modo era anche nell’aria. Tale rumor ci perviene infatti direttamente dall’Australia, e sostiene che, per l’appunto, il Samsung Galaxy A5, modello 2016, riceverà il tanto agognato aggiornamento per Android Nougat intorno alla fine di gennaio. Cosa significa, questo? E come sarà la situazione, relativamente al Samsung Galaxy S7? Pare che il top di gamma vedrà slittare ulteriormente l’update, pur se solo di qualche settimana. Verso gli inizi di febbraio, insomma, presumibilmente dopo una prima fase di testing sul Samsung Galaxy A5, anche il top di gamma di settima generazione potrà finalmente godere di Nougat.