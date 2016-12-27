Nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S5

Ci avviciniamo ormai a passi sempre più spediti alla conclusione di questo 2016, e in tanti ne stanno approfittando per tirare un po’ le somme e capire se quest’anno ha portato più svantaggi o più benefici. Per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, senza ombra di dubbio, è stato un anno denso e ricco di avvenimenti particolari. Ai due estremi, sicuramente, troviamo il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy Note 7: il primo ha conquistato il mercato, grazie ad una serie di caratteristiche e di peculiarità estremamente importanti, tanto da venire eletto come il miglior smartphone dell’anno. Il secondo è crollato fin dal suo primo esordio, poiché, a causa di un grave errore strutturale, la sua batteria finiva per esplodere. Chiaramente, poi, in mezzo passa tutto un universo, fatto di svariati device ed apparecchi telefonici. Uno di questi è il Samsung Galaxy S5, che proprio in questi giorni, un po’ a sorpresa, si appresta a ricevere un nuovo aggiornamento. D’altronde, il Samsung Galaxy S5 è certamente uno dei dispositivi prodotti dal gigante asiatico che gli utenti hanno dimostrato di preferire nel corso dell’ultimo biennio. Grazie ad un prezzo ormai estremamente competitivo, e ad una scheda tecnica di tutto rispetto nonostante nel 2017 raggiungerà ormai i 3 anni di vita, sono in tanti a sfruttare questo smartphone ancora adesso. E, chiaramente, a fronte di un simile successo, Samsung sta disponendo ancora vari aggiornamenti ed update per questo device. L’ultimo dei quali, come dicevamo, sta iniziando a giungere proprio in questi giorni, tanto da essere già sbarcato nel Regno Unito. Si tratta, ovviamente, dell’ennesima patch relativa alla sicurezza, che migliorerà, pur se di poco, l’esperienza con l’apparecchio. Tuttavia, soltanto i Samsung Galaxy S5 no brand inglesi si stanno aggiornando in questi giorni. Non siamo ancora in grado di dirvi quando tale update giungerà anche nel Belpaese: quando lo farà, tuttavia, non mancheremo di fornirvi le indicazioni del caso.