Conferme sul Samsung Galaxy S8 Plus?

La nuova settimana inizia ancora una volta con una festività, adesso relativa alla giornata di Santo Stefano. E, chiaramente, non vogliamo perdere l’occasione per fare gli auguri a tutti voi, affinché possiate trascorrere del tempo in totale gioia e relax con i vostri cari. Fatto questo doveroso preambolo, torniamo ancora una volta a discutere dell’argomento a noi più caro, ossia il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Difatti, come ben sappiamo, sono ormai pochissimi i giorni che ci separano dall’arrivo del nuovo anno. E il 2017, chiaramente, per quel che concerne il mondo degli smartphone, si traduce in particolar modo con l’arrivo di nuovi device, come il Samsung Galaxy S8. Non ci sono grossi misteri intorno al fatto che il Samsung Galaxy S8 sia uno degli apparecchi telefonici più attesi di sempre: come ben sappiamo, a seguito del clamoroso fallimento del Samsung Galaxy Note 7, le aspettative nei confronti dei prossimi dispositivi targati Samsung sono cresciute a dismisura, perciò tutti sperano che il nuovo top di gamma possa rivelarsi assolutamente fenomenale. Molto interessanti, in questo senso, sono gli ultimi rumors che ci provengono direttamente dalla Corea del Sud. E, in qualche modo, riceviamo anche delle interessanti conferme relativamente ad alcune peculiarità del Samsung Galaxy S8. Compatibilmente con la politica che Samsung ha deciso di adottare in questi ultimi tempi, infatti, sembra che tutti i migliori smartphone che il colosso asiatico farà uscire nel prossimo futuro, potranno vantare dei display “edge”, ossia curvi. Il che, come ci si potrebbe ben aspettare, dovrebbe far sparire per sempre la dicitura “edge” ad alcuni telefonini. Cosa significa, questo? Che, molto probabilmente, non avremo un Samsung Galaxy S8 Edge, visto che entrambi i modelli del nuovo device di top gamma avranno un display con i bordi curvi. Dovremmo avere, tuttavia, un Samsung Galaxy S8 Plus, con uno schermo da ben 6 pollici.