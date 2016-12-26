Il Samsung Galaxy S7 Edge Oro Rosa sbarca in India!

Buongiorno a tutti e ancora tanti auguri per queste belle giornate di festività natalizie. È un periodo particolarmente felice e gioioso, nel corso del quale il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, per quel che concerne il settore della telefonia mobile, sta cercando di riconquistare la fiducia perduta dei propri vecchi fan. Sono numerose, infatti, le offerte e le promozioni promosse nel corso di queste ultime ore dalla compagnia asiatica. E, a tal proposito, pare che in India sia scoccata l’ora del Samsung Galaxy S7 Edge nella colorazione in Oro Rosa. A causa del clamoroso tracollo del Samsung Galaxy Note 7, e complice anche il fatto che all’uscita del Samsung Galaxy S8 manca ancora diverso tempo, l’azienda coreana, in queste settimane, ha cercato di spingere ulteriormente il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, attuali smartphone di top gamma. Lo ha fatto non solamente con alcuni sconti piuttosto appetibili e sostanziosi, ma anche con aggiornamenti sempre più interessanti e anche con alcune succose novità, come varie tipologie di colorazioni. Già da tempo, ad esempio, vi avevamo parlato delle varianti Blu Corallo e Pearl Black, quest’ultima una tonalità di nero estremamente liscia e lucida. E adesso, anche un colore dedicato ad un target piuttosto femminile, come l’Oro Rosa, sta iniziando a diffondersi in vari paesi. L’India, ad esempio, ha appena abbracciato il Samsung Galaxy S7 Edge nella versione in Oro Rosa. Una notizia che, peraltro, lascia delle buone speranze anche per l’approdo di questa tonalità in altri paesi.