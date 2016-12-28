Samsung Galaxy A3, A5 e A7 saranno impermeabili

Nel corso di queste ultime settimane, e senza ombra di dubbio ve ne sarete accorti se siete soliti seguire questi nostri piccoli spazi, la nostra attenzione, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, è rimasta concentrata in particolar modo su un unico device, vale a dire il Samsung Galaxy S8. D’altronde, che il prossimo smartphone di top gamma del gigante asiatico stia catalizzando su di sé gran parte dei rumors che stanno circolando in questo periodo, è un fattore pressoché naturale. E, tuttavia, ci sono stati anche altri dispositivi capaci di farsi notare, nel corso di queste ultime settimane: stiamo parlando, come probabilmente avrete già capito, dei nuovi apparecchi della gamma A, vale a dire il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7 nelle loro revisioni del 2017. Il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5, ed il Samsung Galaxy A7 erano stati selezionati per uscire nuovamente in questo 2017 in delle versioni più potenti e più performanti rispetto al passato. Il loro approdo sul mercato, con la fine imminente del 2016, si fa sempre più vicino, e da poco abbiamo ricevuto delle nuove indiscrezioni a riguardo. Anzi, più che indiscrezioni possiamo a tutti gli effetti parlare di notizie ufficiali. Il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7, infatti, sono stati presentati poche ore fa con dei banner pubblicati dagli account ufficiali di Samsung. L’immagine in questione è davvero semplice ed immediata: su uno sfondo bianco, sono presenti alcune gocce d’acqua, e la scritta a caratteri cubitali “IT ALL BEGINS WITH A. HOLD YOUR BREATH.” (“Tutto comincia da una A. Trattieni il respiro.”) Una dichiarazione estremamente esplicativa, che ci fa capire che i prossimi apparecchi della gamma A saranno impermeabili, come si presumeva già da parecchio tempo. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nei primissimi giorni di gennaio.