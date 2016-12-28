Samsung Galaxy S8, confermata RAM da 8 GB?

Mancano ormai pochissimi giorni all’arrivo del nuovo anno, un 2017 che promette davvero faville per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Cresce sempre di più, infatti, l’attesa nei confronti del Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma che il colosso asiatico farà uscire nella speranza di far dimenticare il clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7. Il Samsung Galaxy S8, così, diviene portatore di una serie di rumors e di indiscrezioni davvero importanti, che non fanno che rincorrersi con una forza pressoché irrefrenabile, simile ad un fiume in piena. E ancora una volta, nel corso di queste ultime ore, si è tornato a parlare di una peculiarità che, a quanto sembra, sta veramente a cuore a molti esperti e appassionati del campo della telefonia mobile. Gli addetti ai lavori, infatti, ormai hanno veramente pochi dubbi circa il fatto che la RAM del Samsung Galaxy S8 sarà da ben 8 GB. Un po’ per la volontà di stupire, un po’ perché sembra che le odierne tecnologie lo permettano, e un po’ per un discorso di marketing (la ricorrenza del numero 8: il modello è l’ S8, e la RAM è da 8 GB), è davvero plausibile che il nuovo device vanti una simile capacità.