Samsung Galaxy S8 avrà in dotazione la S Pen?

Manca veramente poco alla conclusione del 2016, un anno a luci ed ombre per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Come ben sappiamo, infatti, negli scorsi mesi il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge avevano a dir poco conquistato il mercato, grazie ad una serie di caratteristiche e di peculiarità a dir poco stupefacenti. Tuttavia, qualche tempo dopo, il Samsung Galaxy Note 7 ha parzialmente rovinato questo idillio, compromettendo l’immagine stessa del gigante asiatico. Il quale, per riprendersi da questa botta, sta affidando le proprie speranze al Samsung Galaxy S8, smartphone di top gamma di ottava generazione. Il Samsung Galaxy S8 sta facendo parlare di sé da ormai parecchie settimane, e d’altronde non potrebbe essere altrimenti. L’esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile di questo device dovrebbe avvenire tra due o tre mesi (o, al più, nella peggiore delle ipotesi, ad aprile), e sono davvero tantissime le novità che potrebbe portare in dote. In particolare, sembra che Samsung stia quasi tentando di fondere la gamma Note a quella S, creando una sorta di ibrido dalle prestazioni elevatissime. Questo, probabilmente, anche nella speranza di infondere nuovamente fiducia agli utenti, relativamente ai phablet che, dopo il tracollo del già citato Samsung Galaxy Note 7, hanno subito una valanga di critiche anche feroci. E così, il Samsung Galaxy S8 potrebbe finire per ereditare diverse caratteristiche dal defunto Samsung Galaxy Note 7, in modo da non perdere del tutto il lavoro svolto con quest’ultimo apparecchio. Particolarmente interessante è il fatto che il prossimo smartphone di top gamma potrebbe supportare la presenza della S Pen, il famoso pennino capace di svolgere tutta una serie di funzioni molto interessanti. E pur se il pennino non dovesse essere integrato all’apparecchio, molti addetti ai lavori pensano che esso arriverà comunque sotto forma di accessorio acquistabile a parte. Staremo a vedere, insomma.