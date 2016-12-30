Samsung Galaxy S8 sarà completamente touch?

Siamo ormai quasi tutti pronti per festeggiare finalmente l’arrivo del nuovo anno. Il 2017 è alle porte, e, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ci regalerà soprattutto un apparecchio del quale stiamo parlando davvero da parecchie settimane. Ci stiamo riferendo, come certamente avrete intuito da voi, al Samsung Galaxy S8, prossimo top di gamma. Il Samsung Galaxy S8 dovrebbe realizzare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile intorno al prossimo mese di febbraio o di marzo, o, al più, nella peggiore della ipotesi, intorno a quello di aprile. Si tratta di un device che sta catalizzando su di sé davvero le attenzioni dei più, in quanto, stando alle indiscrezioni che circolano in giro, molto probabilmente garantirà delle prestazioni stupefacenti. La curiosità intorno al Samsung Galaxy S8 in effetti è parecchia, e la compagnia asiatica pare pronta a stupire con gli effetti speciali. In tal senso, fonti autorevoli ci confermano ulteriormente che lo smartphone dirà addio ad ogni suo tasto fisico, lasciando spazio ad una tecnologia moderna che fa sempre più riferimento ai pulsanti touch. Insomma, sembra praticamente certo che la parte frontale del dispositivo verrà occupata quasi totalmente da un display capace di garantire le funzioni touch. Rimane da capire che fine faranno i tasti laterali (quelli di accensione e di cambio di volume), e se anch’essi tramonteranno oppure se rimarranno al loro posto.