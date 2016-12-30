Strette finali per Nougat su Samsung Galaxy S7

Ci stiamo ormai avvicinando alla conclusione di questo 2016: mancano appena un paio di giorni all’arrivo del nuovo anno, che è particolarmente atteso da molti esperti e appassionati per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Nello specifico, ad alimentare le aspettative è il microcosmo Samsung, pronto a partire a razzo nei primissimi mesi del 2017 con alcune novità davvero succosissime. Ci stiamo riferendo, nello specifico, innanzitutto all’approdo del Samsung Galaxy S8, del quale ogni giorno riceviamo sempre più rumors e indiscrezioni. Inoltre, e in questo caso l’attesa è ancora più spasmodica visto che qui manca davvero pochissimo tempo, ci siamo quasi per l’arrivo del nuovo sistema operativo di Android Nougat presso i maggiori top di gamma del colosso asiatico, come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Già da molte settimane si attendevano novità, relativamente al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge, per l’aggiornamento ad Android Nougat 7. Il nuovo sistema operativo di Android, che andrà a sostituire Android Marshmallow, dovrebbe spingere oltre ogni limite le potenzialità del dispositivo, capace così di diventare ancora più performanre rispetto al passato. La novità, in questo senso, consiste nel fatto che, finalmente, potremmo avere una data. Le tempistiche, infatti, sono davvero strette, e stando a fonti piuttosto autorevoli, dovrebbero consistere in circa un paio di settimane. Tradotto in poche parole? Se tutto andrà bene, e se le ultime versioni delle beta testing di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7 non dovessero palesare chissà quali problemi, i device prodotti dal gigante asiatico potrebbero abbracciare il nuovo sistema operativo intorno al 10 o al 15 di gennaio. Insomma, ormai è necessario armarsi soltanto di un briciolo di pazienza, e finalmente scatterà la fatidica ora X. Dal nostro canto, chiaramente, non appena avremo ulteriori novità in merito, non mancheremo di riportarvele per tenervi aggiornati.