I nuovi Samsung Galaxy A arrivano il 5 gennaio!

E andiamo dunque a chiudere in via definitiva non solamente questa settimana, ma anche quest’anno. Il 2016 è stato un anno particolarmente denso per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, e dal canto nostro, chiaramente, vogliamo cogliere l’occasione per ringraziarvi di averci seguiti finora, non dimenticando di invitarvi di continuare a leggere questi nostri spazi per rimanere informati di tutto ciò che riguarda il microcosmo Samsung. E nel giorno di San Silvestro, che in sé rappresenta spesso l’occasione ideale per lanciare i propri nuovi propositi sul nuovo anno che arriva, abbiamo finalmente delle notizie ufficiali riguardo i nuovi smartphone della gamma Samsung Galaxy A. Già da qualche tempo, infatti, e probabilmente lo ricorderete se siete soliti seguirci, vi avevamo parlato di come la compagnia asiatica fosse intenzionata a far uscire, agli inizi del 2017, delle nuove revisioni su alcuni apparecchi telefonici, soprattutto quelli facenti parte della gamma Samsung Galaxy A. Nello specifico, era da parecchie settimane che si vociferava delle nuove versioni del Samsung Galaxy A3, del Samsung Galaxy A5 e del Samsung Galaxy A7, che sarebbero giunti con delle nuove schede tecniche estremamente potenti e performanti. È stato infatti reso noto che i nuovi dispositivi della schiera Samsung Galaxy A, verranno presentati nel corso della prossima Consumer Electronics Show di Las Vegas, il 5 gennaio. Tendiamo a ricordare che, tra le altre cose, come del resto vi avevamo anticipato già alcuni giorni fa, questi “nuovi” dispositivi saranno del tutto impermeabili: una caratteristica sulla quale il colosso coreano sta puntando parecchio da qualche mese a questa parte, e che presumibilmente tenterà di implementare su tutti i suoi device a venire. Insomma, rimane da attendere ormai soltanto qualche giorno, e poi i nuovi Samsung Galaxy A saranno realtà. Nella speranza che, chiaramente, possano giungere tutti e tre anche in Italia: rimangono ancora dei dubbi, infatti, sull’arrivo del Samsung Galaxy A7 nel Belpaese.