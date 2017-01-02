Ecco i prezzi dei nuovi Samsung Galaxy A

Sono giornate particolarmente interessanti, queste che stanno caratterizzando i primi giorni del 2017, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Ci accingiamo, infatti, ad abbracciare alcune novità che non potranno che farci piacere, relativamente agli smartphone prodotti dal noto colosso asiatico. Le novità più attese, chiaramente, riguardano sia il Samsung Galaxy S8 che l’arrivo del nuovo sistema operativo di Android Nougat, ma anche i nuovissimi device appartenenti alla gamma Samsung Galaxy A si stanno ritagliando i propri spazi importanti. Già da tempo, infatti, vi stiamo fornendo informazioni relativamente al Samsung Galaxy A3, al Samsung Galaxy A5 ed al Samsung Galaxy A7, chiaramente nelle revisioni del 2017. Manca ormai pochissimo alla presentazione ufficiale di questi tre dispositivi, che avverrà a giorni a Las Vegas, e adesso abbiamo anche delle indiscrezioni molti forti relativamente ai loro prezzi. Il Samsung Galaxy A3 2017, infatti, dovrebbe venire a costare all’incirca 300 dollari. Per il nuovo Galaxy A5, invece, dovremmo salire sulle 380 dollari. Per quanto riguarda l’ultimo modello, invece, saliamo un po’ più di prezzo: per accaparrarsi il nuovo Samsung Galaxy A7, che comunque sia molto probabilmente non vedrà la luce in Italia, saranno necessari almeno 430 dollari. Chiaramente, tali cifre si riferiscono a dei rumors che, in ogni caso, devono essere tradotti anche sul mercato europeo. È possibile, dunque, che i prezzi subiscano delle variazioni in Italia. Quando ne sapremo di più, chiaramente, non mancheremo di fornirvi degli aggiornamenti.